無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，身兼民進黨主席的蔡英文總統昨日（20）在中常會中，表態挺黃捷，認為不能坐視不管。對此，國民黨立委李德維直言：「罷免黃捷，就是教訓蔡英文。」痛批民進黨發言人顏若芳日前才為王浩宇遭罷免怒指國民黨「明顯介入動員」，如今自家主席就下令要全黨挺黃捷，簡直再度刷新下限。

李德維今日在臉書發文表示，五天前王浩宇被罷免之後，顏若芳氣噗噗的出來痛批國民黨「明顯介入動員」、「造成社會對立」、「民進黨表示遺憾」，沒想到才過五天，蔡英文主席就在民進黨中常會下達軍令，要全黨挺黃捷，左一句「不能坐視不管」，右一句「要有作戰方式」。李質疑道：「若芳啊！這算不算『介入動員』？有沒有『造成對立』？妳要不要『表示遺憾』？蔡總統與民進黨說話不算話，老實說不算新聞，可是『賞味期限』只剩五天，倒是再度刷新下限。」

李德維指出，如今罷免案遍地烽火，說到底，民進黨正是始作俑者。當初民進黨團挾人數優勢，強行下修罷免門檻時，難道沒有預見今天局面？而在去年總統大選後，社會正待療傷止痛時又續推罷韓，徹底自絕於500多萬選民時，難道也沒有想過物極必反？

不僅如此，李德維更直言：「其實我們樂見蔡主席『寥落去』挺黃捷，那從罷捷開始，之後的每一場罷免，都將成為蔡總統與民進黨的不信任投票。」

(中時新聞網)