歐洲議會於20日晚間在全會接連高票通過「共同外交暨安全政策」(Common Foreign and Security Policy, CFSP)年度執行報告，以及「共同安全暨防禦政策」(Common Security and Defence Policy, CSDP)年度執行報告兩決議案，重申歐盟將持續關注台灣情勢，並提升與台灣的政經關係，同時嚴正關切近期台海緊張情勢及中國對台灣的軍事挑釁，也首度呼籲歐盟及其會員國重新檢視其對台交往政策，及強調國際夥伴合作鞏固台灣民主不受外來威脅等挺台內容。

外交部表示，歐洲議會去年在全會通過6項友我決議案，本年初即再接續通過兩項友我決議案，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部對此表達誠摯的歡迎與感謝。

外交部指出，兩項決議文均再度呼籲歐盟及其會員國支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生組織」(WHO)、「世界衛生大會」(WHA)及其他國際組織的機制及活動，並分別肯定台灣抗疫成果，感謝協助歐盟抗疫，以及關切惡意第三國對台灣等印太民主國家的所為，包括意圖破壞防疫作為的假訊息攻勢。

外交部進一步指出，兩份決議案是歐洲議會就歐盟CFSP及CSDP年度執行報告提出的整體政策建議，獲得跨黨團議員的廣泛支持。本年與台灣情勢相關的條文內容大幅增加，也顯示台灣在全球地緣政治的影響力更受到重視。

外交部強調，我國作為印太地區的重要成員，將持續深化與歐盟在內理念相近夥伴的積極合作，堅定捍衛民主自由的價值，共同促進區域和平、穩定及繁榮。

(中時 )