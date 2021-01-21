區間測速採用中國製產品直接證據首度曝光！臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」指控，抓到壟斷北台灣道路執法儀器的「東山科技有限公司」使用的區間測速設備是中國大陸製，且透過存車牌、行車時間等行蹤計算車速，質疑大規模監控。交通部公路總局表示，還在等廠商提供證據。

據獨立作家「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」爆料，「東山科技有限公司」被匿名爆料者從網路上公開資料抓到洗產地行為，直接幫中國「杭州來淶科技有限公司」的低價品貼牌。堂堂首都台北市區間測速標案，就是由此公司吃下，而其運作原理就是會存檔你的車牌資料、行車時間等的行蹤記錄，來吃算你的車速是否超速，直接大規模監控人民。

除了主機是大陸製品，獨立作家也指控，區間測速的外型非常可疑，雖然鏡頭型號不明，外型卻與淘寶網上「海康威視」相關產品的圖片長得一模一樣，只是沒有貼牌；閃光燈更扯，一模一樣的尺寸跟外型經測量後反向搜索，發現只有海康威視型號為CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N的「頻閃燈」符合搜尋條件。他說，因去年無直接證據，沒拿出來講，不過這次標案內容跟中方的公開資訊直接讓相關單位想賴也賴不。

粉專小編補充，還好現在是只有自強隧道有用，想想看，如果大直橋、北安路、堤頂大道不小心都用上了洗產地的監控產品，國防部行蹤不就都被看光光了？相關爆料引發臉書網友一陣熱議。

公路總局表示，昨日詢問東山科技有限公司時，廠商聲稱不是使用中國大陸製品，目前已要求該公司提出資料證明釐清狀況。

(中時 )