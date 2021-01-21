無黨籍高雄市議員黃捷面臨罷免危機，將在2月6日舉行投票，總統蔡英文昨（20）日在中常會要求民進黨，要給支持者清楚的指令「一定要守住」。對此，國民黨副祕書長李彥秀大嘆，可惜蔡主席下令要守的這一局，不是防疫，甚至不是民進黨的局，讓她產生好多疑問，而王浩宇又情何以堪。

先前桃園市議員王浩宇罷免案通過，民進黨指稱國民黨介入政治操作，表示遺憾，反觀此次黃捷罷免案，就連蔡英文都跳出來說話。李彥秀今在臉書反問，民進黨這時候又不介意政黨介入罷免了嗎？

蔡英文表態挺黃捷，李彥秀有很多疑問。（圖／摘自李彥秀臉書）

對於罷免操作，李彥秀質疑，民進黨連對自己人都有兩套標準，況且黃捷可能連自己人都不是，雖她是友善民進黨的無黨籍的議員，蔡英文下令守住，卻放生自己黨籍的王浩宇，難道民進黨也承認王浩宇不適任嗎？

李彥秀呼籲民進黨，幫忙守住這一局的時候，也該聽聽地方的聲音。她指出，地方上早傳出黃捷透過罷免案想炒高聲量，投身立委選戰的企圖心，更牽扯民進黨接下來的市長佈局，民進黨真的需要幫無黨籍的黃捷守住這一局嗎？

罷免是人民意志的展現，李彥秀強調，尊重選民的選擇，不管結果如何都是一次民意的展現，也是一次對政治人物的考驗，民進黨應該相信黃捷，而不是守住黃捷。

(中時新聞網)