大學學測即將在明後天（22、23日）登場，1111大學網21日公布最新「2021企業最愛大學」榜單，以不分公私立及一般大學、科技校院的綜合排名來看，企業最愛大學前十名依序是：成功大學、臺灣大學、交通大學、臺灣科技大學、輔仁大學、政治大學、清華大學、淡江大學、臺北科技大學、臺北商業大學。

1111大學網分析，綜觀前十名排行榜，除了頂尖的「臺灣大學」、「交通大學」、「政治大學」、「清華大學」等占據榜單，還有多所技專校院「臺灣科技大學」、「臺北科技大學」、「國立臺北商業大學」入列，部分前段班的私立大學「輔仁大學」、「淡江大學」，也衝上榜，成為受到企業主歡迎的大學。值得一提的是，國立成功大學搶下「整體排名」與「公立一般大學」雙料冠軍，是今年的最大贏家。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，「整體排行榜」的學校排名顯示，企業主心目中的優秀人才早已不分公、私立畢業，不分一般大學與科技大學背景，以「用人唯才」的角度，前10名大專校院，科技大學與私立大學佔比剛好一半。

此外，若區分公私立一般大學及科技校院來看，1111大學網調查顯示，今年最讓雇主感到滿意的「公立大學」，由成大、臺大、交大拿下前三名；「私立大學」部分則由輔仁大學蟬聯私校冠軍，淡江大學亞軍，中原大學第三名。「公立技專校院」部分，前三名分別是臺灣科技大學、臺北科技大學、高雄科技大學；「私立技專校院」則依序是致理科技大學、德明財經科技大學、明新科技大學。

1111表示，這份調查是由2,286間企業代表，在152所大專校院中，選出「整體大學排行榜」、「一般大學」、「技專校院」及「區域排名」。

為了解企業主進用人才的偏好，1111大學網進行「2021企業最愛大學問卷調查」，調查時間為2020年10月28日至11月30日，針對有選才、用才權力的企業負責人、主管，以及人資進行抽樣調查，透過線上問卷進行發送，總計回收有效樣本為2,286份。

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