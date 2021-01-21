里昂證券指出，群聯（8299）擁有低價庫存與控制器、模組漲價雙優勢，毛利率可望顯著擴張，現在正是趁NAND價格回溫前的最佳買點，初次納入研究範圍給予「買進」投資評等，推測合理股價估值直接跳上525元、居市場最高。

群聯是NAND flash控制器與模組的第三方領導供應商，市占率達15～20％，里昂直言，市場輕忽了群聯毛利率可以持續攀高的幾大重要利多：上半年手上握有低價庫存、控制器價格上漲，以及為反映NAND價格反彈，帶動模組價格於下半年走揚。

一般而言，NAND與模組價格走勢會呈同方向，現在卻看到NAND價格正在走跌，所以當控制器、模組上半年開始開啟漲勢後，群聯成本並沒有增加，因此，里昂預測群聯2021、2022年毛利率上看28％，優於市場預期。

過去十年以來，群聯從消費性產品中心導向的營運主軸（占比大於50％），產品組合大致轉向工業用、電競、企業應用等。里昂看好群聯產品組合持續優化，包括：工業領域的監控、IPC，電競的遊戲機與電競PC，以及企業的固態硬碟（SSD）；另一方面，群聯在美國科羅拉多新設立的研究室，將使其來自企業端的營運占比提升，預料工業、電競、ODM幾大業務合計占群聯營收比重，將從四成左右成長為2022年的52％。

(工商 )