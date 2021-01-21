中視《飢餓遊戲》推出新主題「當我們綁在一起」，藝人不管換場、搭巴士，還是休息時間都不能和隊友分開，錄影整天都必須綁在一起，當賽制一公布，楊繡惠馬上抗議：「這樣我要怎麼嫁人？」因為隊員也可能抽到異性，全程綁在一起，就會毫無隱私可言。

張文綺和杜力遊戲一開始就不知所措，因為無時無刻都不能分開，頓時變成連體嬰，連進洗手間都形影不離。張文綺只好把鍊子套在腳上才有辦法順利上廁所，但擋得了視覺，卻阻不了聽覺，噓噓聲音完全被對方聽到，所以上完廁所兩人都滿臉尷尬，王仁甫一聽都覺得難以想像：「我跟我老婆認識19年，都還沒有聽過這種聲音耶。」許孟哲也表示不能理解為何要在上廁所時聊天，沒想到張文綺竟自爆：「有可能是早上起床時，他在刷牙，我在上廁所這種狀況啊。」孫協志一聽馬上追問張文綺：「所以妳跟他（男友）同居了喔？」讓她瞬間詞窮只能頻搖頭否認。

張文綺（右起）、杜力與大家拚玩遊戲。（中視提供）

第二關「我揹你疊疊樂」，只見杜力彎腰一揹起張文綺就不小心春光乍現，孫協志忍不住開玩笑：「我剛剛看到了黑色的漢堡。」連第一次來參賽的曹雅雯都大嘆世界奇觀，一旁的楊繡惠被王仁甫揹著，王仁甫一貼近，害楊的臉差點就貼到「黑色漢堡」，楊繡惠笑到沒聲音：「近到好像要我搬進去住一樣。」為了遊戲順利，張文綺看不下去只好直接幫杜力拉內褲，孫協志見狀激動大喊：「妳一個女生怎麼這樣。」眾人大笑。

而孫協志剛好與阿龐一組，兩個大男人緊緊貼著，空檔時孫協志拿手機傳訊息也被阿龐看到，「你幹嘛偷看人家手機啦。」阿龐趕緊澄清是因為綁太近，隨即忍不住問孫協志：「你晚上要吃飯喔？」毫無隱私讓孫協志受不了：「你可不可以離開一點。」受制於鐵鍊的阿龐滿臉無奈：「你看一下鐵鍊，我是能去哪裡？」一整天錄影下來，藝人之間的親密接觸激起不少笑點。中視《飢餓遊戲》每周日晚間8點播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )