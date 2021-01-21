台中市清水區高齡8旬的李姓阿公日前辭世，家屬將治喪所用的200餘包平安米捐贈給台中清水分局清水派出所，希望藉由派出所勤區員警的幫忙，能將這份愛心轉贈給在地的獨居長輩及弱勢家庭，讓清水的鄉親在歲末寒冬中能感受到一絲絲暖意、平安過好年。
家屬表示，父親生前個性急公好義，惟因年事已高，日前氣溫驟降而猝然辭世，秉承父親生前的樂善好施精神，將親友協助治喪所用的白米、罐頭等物資，藉由最了解地方民眾的派出所員警，搭起大愛的橋樑，送到需要救濟的獨居長輩及弱勢家庭手中。
清水警方在里長的幫助下，動員勤區員警，一一關懷慰問弱勢家庭，並將愛心米等物資送到每一戶有需要關懷的家庭。受贈的民眾說「感謝有善心人士及警方將愛心送上門，讓我們可以安心過好年」。
清水派出所所長黃晧展表示，警察不僅是執法者，更是社會福利工作者，只要是能促進人民福利的一切事物，均在警方服務的範疇內。對於家屬義舉，警方表達由衷感謝，也期待藉此善行拋磚引玉，希望大家對社會底層的弱勢家庭多一分關懷與付出。
(中時 )
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