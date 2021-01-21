蕭美琴參加拜登就職典禮。（取自蕭美琴推特）

美國總統拜登於美東時間20日宣誓就職，外界關注我方是否受邀出席就職典禮，外交部直至19日均未鬆口，表示我國會用最適當的方式，向美國新政府表達來自台灣最誠摯的祝賀，對此，國民黨立委馬文君20日在臉書大酸台灣無法取得邀請函、「萊豬外交，門都沒有」。結果過沒多久，我國駐美大使蕭美琴確定已接獲邀請出席，消息曝光後，許多網友紛紛湧入馬文君臉書留言洗版。

我方是否受邀出席拜登新政府的就職典禮、近來備受關注，但外交部先前都未鬆口。外交部發言人歐江安19日指出，我國會用最適當的方式，向美國新政府表達來自台灣最誠摯的祝賀，也期待未來和拜登新團隊持續密切合作，在既有的堅持與友好的深厚基礎之上，與美國新政府團隊，持續穩健地深化台美之間全方位的合作夥伴關係。

馬文君20日晚間在臉書發文指出，「美國新任總統拜登的就職典禮，台灣無法取得邀請函出席。不可諱言，今年狀況相對特殊，為了管控疫情縮小規模，同時忌憚『川粉之亂』擴大管制，但其實仍有許多國家使節與貴賓受邀。我們自認『關係史上最好』，『國際地位空前新高』卻不得其門而入，外交部發言人歐江安那句『我們會以最適當的方式向新政府表達台灣的祝賀』，有種『被分手』後強顏歡笑的淒涼感。」她並附上一張照片，強調台灣至今無法取得美國新任總統就職典禮邀請函，始終「門都沒有？！」

不過，就在馬文君貼文曝光沒多久，駐美代表處證實蕭美琴大使正式受邀出席拜登就職典禮消息。因此有不少網友都湧入馬文君臉書留言，「朝聖，來看被打腫的臉」、「門：我在這」、「妳除了唱衰還會幹嘛？現在臉腫了吧」；但也有人認為「說實話，有人又不爽」。

針對此事，歐江安今(21日)表示，「我們的確早就收到邀請函，只是在外交處理藝術上，事情沒發生前不便證實，沒有要打臉任何人的意思。」

(中時新聞網)