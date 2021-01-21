雖說每個家庭有自己獨特的樣子，但不變的是親情，尤其是親子之間，更是「無條件的愛」，但凡事總有例外，因此釀出人倫悲劇，資深媒體人林裕豐曝光一起社會案件，一名17歲少女無法將家庭當作避風港，她差點在摩鐵被性侵，犯罪的竟是即將成為她父親的男子，而幫兇則是她的親生母親。

「家」作為孩子無助時最好的依靠，這個概念被一起起的人倫悲劇打破，資深媒體人林裕豐近來上《震震有詞》節目，分享自己聽過的一起由無良家人造成的案件，狠到簡直不是人，他表示有名單親媽帶著女兒生活，在孩子17歲時，她找到了自己的幸福，沒想到這份愛，卻讓女兒陷入地獄。

單親媽跟男友越來越好，沒想到男方需索無度，對女友的女兒起了色慾之心，竟跟女朋友說：「妳的女兒很可愛，如果妳不讓女兒當我的小老婆，我就跟妳分手！」，而單親媽愛到昏頭，不但沒抗拒，竟還接受這麼荒謬的想法，開始設局。

某天，單親媽跟男友帶著女兒一起去桃園玩，女兒還以為是難得的親子出遊，不疑有他，而當天大人們安排在當地住一晚，因此投宿在一間摩鐵中，這名單親媽竟然把自己灌醉，女兒就拿著媽媽弄髒的衣服到廁所清洗，沒想到準繼父竟全身脫光只穿了內褲進來，開始對她猥褻，企圖性侵，少女盡全力掙脫後，跑到樓下求救，也讓這件人倫悲劇曝了光。

事後女兒翻閱了媽媽的手機，赫然發現簡訊裡藏了兩個大人討論的對話，媽媽竟說：「我幫你製造機會，怎麼還沒成功」，讓少女崩潰，憤而提告，最終這名男友被判蹲苦牢10個月，網友們都認為是惡有惡報。

(中時新聞網)