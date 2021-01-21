台中市政府配合內政部營建署辦理109年度第2次「整合住宅補貼資源實施方案」，自即日起至2月5日受理申請租金補貼。住宅處表示，因應防疫及加速收件效率，今年受理收件櫃檯全面調整為快速收件櫃檯，並增設舊戶列印申請書櫃檯，減少民眾現場等待時間。住宅處也鼓勵民眾採郵寄或線上申請，避免舟車勞頓及減少人群接觸。

住宅處指出，今年整體收件效率及動線流暢度皆大幅提升，若後續審查發現資料不全者，將另以公文通知補正。在市府積極爭取下，第2次租金補貼戶數為2,779戶。另為加強防疫，辦公區域門口設置管制櫃檯，要求洽公民眾配戴口罩並測量體溫，受理現場動線及座位皆保持安全社交距離。

住宅處強調，為便利民眾就近提出申請，今年增設2處自助投件處，由民眾自助投件。第1處為台灣大道文心市政大樓的聯合服務中心18號櫃台，服務時段為平日上午8時至12時及下午1時至5時，第2處為豐原陽明大樓增設投遞收件箱，服務時段為平日上午8時至下午5時。

住宅處表示，現場申請民眾請於2月5日下午5時前，至文心第二市政大樓行政1館地下1樓辦理，平日中午不休息。線上申辦請至市府住宅處網站（ http://thd.taichung.gov.tw/ ），洽詢電話：04-22289111分機64601至64605，或逕至內政部營建署網站( https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline)住宅補貼線上申請作業專區提出申請，或至內政部營建署網站下載相關申請書件(http://pip.moi.gov.tw/V2/B/SCRB0108.aspx)。

(中時 )