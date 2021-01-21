39歲韓國女星Amy（에이미）本名李允智（이윤지），2015年爆出因屢次吸毒，加上擁有美國居留權，遭韓國政府驅逐出境，5年內不得入境韓國，如今5年過去，近日Amy終於回到家鄉，但跟過去甜美纖細的形象相比，Amy現身時整個人發福不少，身形幾乎腫了兩倍大，讓人第一時間看了十分驚訝。

Amy於2008年憑《惡女日記第3季》出道，當時有著圓圓臉蛋和無辜大眼的她給人甜姐兒形象，可惜後來負面傳聞遠勝於作品，2012年她因整形後疼痛難耐，私自服用麻醉藥物，遭判處有期徒刑8個月，緩刑兩年，然她在緩刑期間又因涉毒罪名被逮，同時又被發現擁有美國居留權，最後2015年慘遭當局下令驅逐出境。

Amy最近回到韓國，整個人長肉不少。（圖／翻攝自MYDAILY Youtube）

針對身分爭議，Amy當時澄清自己曾為取得韓國國籍努力過，但結果失敗，又稱如果要她在美國與韓國選一個，自己一定會選擇當韓國人。2017年Channel A節目《聽到傳聞》爆料曾到看守所探望Amy，指她要求記者幫她修圖，希望皮膚修好一點，遠在美國的Amy得知後則因不堪受辱自殺送醫，幸好後來脫離危險期，Amy親友則控訴，節目報導都是不實、未經查證的消息，才讓Amy難過到想不開，而製作單位得知後緊急表示：「我們已真心向當事人道歉。」

據《東網》報導，Amy最近重新踏上韓國土地現身當地機場，頭戴毛帽、身穿黑色大衣的她變胖不少，行李車上放著名牌包包，她走出出境大廳時見媒體等候，立刻90度鞠躬，坦言現在感覺很不真實，記者問她之後計畫，她說想先跟家人見面，一周前有家人過世，心裡很難過，她目前沒有復出演藝圈的想法，只希望生活有全新開始。

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