石木欽案扯出案外案，法務部日前公布檢調人員與富商翁茂鍾不當接觸案調查結果，監察院認為，法務部調查局報告漏洞百出，予以退回，法務部昨晚發布新聞稿表態將重啟調查。對此，民進黨立委鄭運鵬今受訪表示，該案牽涉很多檢察官、法官，重啟調查更明確這也是應該的，贊成擴大偵辦。

對於石木欽案的案外案，鄭運鵬說，該案過去只鎖定石木欽，後來發現日記本高達20餘年，習慣於跟法界、檢察界吃飯聊天做公關的人，合理判斷不太可能僅止於一案，由於牽涉很多檢察官、法官，他支持法務部重啟調查，並應該要擴大偵辦。

鄭運鵬認為，重啟調查能夠更完整釐清整體案情，如果只是單純只吃過一次飯，單純只是做公關就被認涉案，部分法官、檢察官也是滿冤枉的，這點也能透過重新調查還清白，相信大多數法官、檢察官潔身自愛。

鄭運鵬強調，如果國人都沒辦法信任調查系統跟司法判決的話，等於司法體系是被毀掉的，若是如此，立法院在怎麼立法也沒有，這是連鎖效應，司法信任度非常重要，盼法務部重啟調查後能讓整起事件真相大白。

(中時 )