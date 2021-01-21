拜登宣誓就任美國第46任總統的同時，美股三大指數全又創歷史新高。另外，市場對日本企業財報的期待也充滿信心。利多環伺下日經225指數早盤收28,727.48點，上漲204.22點，漲幅0.72%。東證股價指數早盤暫收1,859.81點，上漲10.23點，漲幅0.55%。

朝日人壽資產管理投管部(Asahi Life Asset Management)表示，市場樂觀看待，美國將推出更大規模的疫情紓困案。另一個利多因素，日本製造業可因此同步調高財測，尤其是那些中國景氣復甦受益族群。

美股三大指數又創新高，因為新任總統拜登將藉助更多疫情紓困金額，來提振飽受疫情衝擊的經濟環境。

25日起，就要進入日本季報周。正在告美國希捷(Seagate)侵權其傳統硬碟(HDD)專利的日本電產（Nidec），這個月已上漲逾9％，是最早公佈業績的公司之一。

電通集團（Dentsu）股價揚升5.43％，表現最為出色。報載，因遠端辦公成趨勢，這家廣告巨擘正考慮出售東京總部，預測交易金額可高達三千億日圓，約29億美元。

Panasonic上漲4.11％，曾有媒體指稱，Panasonic將要賣儲放疫苗的冰箱。

軟銀（SoftBank）也漲3.77％，並創歷史新高。因軟銀中國大陸事業夥伴，同時也是阿里巴巴創辦人馬雲，在暌違近3個月後首度公開露面。此舉也激勵阿里巴巴美國存託憑證上漲。

另方面，表現不佳的有Screen集團，下跌2.14％，其次是川崎重工(Kawasaki Heavy Industries)下跌2.07％，艾杰旭(AGC)也下跌1.91％。

(時報資訊)