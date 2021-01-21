台積電在上周法說會持續看好今年晶圓代工市況，台積電轉投資的世界(5347)董事長方略亦看好今年半導體需求全面復甦；法人看好，受惠8吋晶圓代工供給緊俏加上漲價，今年營運可望挑戰新高。外資近三天持續買超，共買超達11540張，推升今日股價紅盤開出。

世界先進將於2月2日召開線上法人說明會，公布2020年第四季的財務結果以及對2021年第一季的營運展望。

針對今年的市況看法，台積電總裁魏哲家上周四表示，2021年仍然是需求強勁的1年，看好包括HPC（高運算）、汽車、智慧型手機等驅動，預期2021年半導體產值不含記憶體約年增8%，晶圓代工產值年增約10%。

8吋晶圓代工廠世界先進董事長方略亦看好今年市況，隨著車用回溫，樂觀看待今年半導體需求全面復甦，公司能見度可以看到今年第三季，也會持續朝擴充產能的方向努力。

去年開始，隨著5G、遠距商機持續爆發，使8吋晶圓代工供給緊俏情況至今仍無法紓解。世界先進董事長方略日前表示，今年車用營收成長幅度將優於整體平均值，半導體需求全面復甦。世界先進目前車用相關營收占比不到10%，預估今年車用營收占比持續成長。

世界先進過去4年現金股利都達到3元水準。對於今年股利政策，世界先進盈餘配息率在9成以上的政策不變。

由於產能供不應求，世界先進努力進行產能擴張，新產能也很快被填滿。資本支出方面，世界先進去年資本支出金額約36億元，今年預計將較去年增加。

世界先進2020年營收331.31億元，年增17.13%，創新高。前三季營收244.14億元，年增16.53%，稅後淨利44.84億元，EPS為2.74元，法人預估，去年EPS約在3.8~3.9元。展望今年，法人估全年營收續創新高，獲利挑戰新高紀錄。

(時報資訊)