連鎖餐飲集團王品(2727)兩岸營運強勁復甦、同店營收成長復甦，今年規畫在台開出2個新品牌、新展60～80家店，展店數年增達21％。投顧法人看好王品今年營益率持續復甦，市場預期營益率及每股盈餘可望挑戰近6年高點、仍存有調升空間，有助帶動股價上漲。

王品股價11日觸及144元後的波段高點後拉回修正，今（21）日開低後一度下跌2.09％至117元、回測近2月波段低點，但隨後止跌翻紅、最高上漲2.09％至122元，力守紅盤之上。三大法人持續偏多操作，上周合計買超749張，本周迄今買超189張。

投顧法人指出，王品在關閉績效落後的門市後，去年單季營益率自首季的負8.7％一路提升至第三季的8.9％，創近6年半高點，台灣疫情控制得宜帶動消費回溫亦有助益。在同店營收成長復甦及恢復展店帶動下，看好今年營利率將持續顯著年成長。

除了餐廳營運狀況改善，王品旗下萬鮮以販售包裝調理食品，增添營收動能。受惠即食料理食品需求漸增、善用既有品牌食譜，萬鮮成功切入台灣超商、量販店等主要零售通路，每月貢獻1～2千萬元營收。未來將持續擴充產品項目，可望進一步提升品牌知名度。

同時，王品2019年展開數位轉型計畫，規畫3年斥資2億元打造「王品瘋美食」App，長期達成「王品生態圈」的長期願景。投顧法人指出，「王品瘋美食」迄今已累積120萬名會員，將是未來跨品牌行銷的重要平台，進而刺激門市客流量。

投顧法人認為，儘管王品去年第四季營收表現優於預期，但因第四季為餐飲業季節性淡季，且認列展店籌備、人事訓練等費用向來較多，預期每股盈餘將自第三季的6年半高點下滑4成、但可望較前年同期大增1.94倍，獲利表現將符合預期。

展望今年，投顧法人指出，王品規畫今年在台灣推出2個新品牌，並持續以石二鍋為展店主力，目標新展達60～80家店，展店數年增達21％。中國大陸市場受疫情影響，去年前三季同店營收衰退，但第四季已轉為持平，將有利於今年營益率展望。

投顧法人預期在同店營收成長復甦、新門市開張帶動營收向上，將有助推升王品營益率續揚。目前市場預期王品今年營益率及每股盈餘均可望挑戰近6年高點，看好未來仍有潛在調升空間，有助投資人恢復信心、帶動股價上漲，但須留意展店計畫進展及疫情變數。

(時報資訊)