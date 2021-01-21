統一超(2912)首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」將於22日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式開張，首創業界將冰淇淋專賣店服務導入超商複合店型，無須遠到百貨鬧區，讓消費者就近7-ELEVEN就能品嚐到COLD STONE冰淇淋專賣店現點現做的創意冰料理。

7-ELEVEN積極拓展的Big7複合店型為目前業界複合種類最多、商品規劃精緻度最高的全新消費概念，自2018年推出至今針對北中南在地商圈量身設計訂製並積極展店，如基隆、桃園、台中、台南、高雄等地區，目前店數已達11家。新開幕的福倉門市為桃園第3家Big7，首度加入「COLD STONE」冰品複合模式，搭配超商等7大複合服務，成為住教混合型商圈的中路特區最便利的生活購物中心。

根據外部市場觀察，台灣零售通路冰品市場一年規模約50億元，各通路、品牌推陳出新，引進國際進口新冰、跨品牌推聯名冰品、專賣店甜點冰品化，市場上的冰品選擇性越來越多元。掌握冬季冰品甜點化、提早佈局春夏冰品商機，7-ELEVEN複合店型首度與冰淇淋專家COLD STONE合作，針對超商消費特性，量身開發全新10款獨家規格、現點現做的創意冰淇淋菜單，預計將掀起另一波IG打卡潮。

(時報資訊)