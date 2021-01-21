《極島冒險_溜浪玖壹壹》本週將播出第6集，春風在美梅姐的介紹下認識隔壁鄰居弟弟，就讀小學六年級的鍾家旭有5個兄弟姊妹，全都離家賺錢，家裡只有他一個小孩，而父母因為工作繁忙，家旭每天上下學得自己走將近2公里的路程。於是春風表示，以後有空可以載他上下課，家旭馬上回覆：「你有一天還是要回去啊！什麼以後。」意外得到這番回覆，春風心裡彷彿遭到一頓重擊。

外表看似浪蕩不羈的春風，心裏最柔軟的那塊是家人，他聽到家旭常常自己一個人在家，感覺很孤單，便提議邀他到店裡幫忙，還自告奮勇載他下課，但被家旭一句：「你總有一天要回去」點醒，於是改口說要把營業賺來的錢買一台腳踏車送給他。家旭不答應，反而眼神堅定地對春風說：「我要自己買！」讓春風瞬間熱淚盈眶。

春風透露，未來不一定要結婚，但希望有自己的小孩。他有曾獨自帶小小孩的經驗，幻想有一天要帶自己的小孩去賽車。對於家旭的孤單，春風深有所感，他說：「如果爸爸媽媽可以每天接送小孩，小孩一定是很幸福的。但懂事的小孩一定要孝順父母。」他小時候雖然也很獨立，被教育未來要靠自己的努力才有機會成功，但他看到家旭不僅獨立又懂得要幫家裡分擔工作，十分感動。

另一邊健志與洋蔥「賠錢兄弟檔」跟著美梅姐到山上採地瓜葉，卻不斷採錯，健志突發奇想：「趕快放100塊在上面。」想就此彌補失誤。3人終於開業，沒想到第一天竟然就碰上狂風暴雨，史上最曲折。

玖壹壹到蘭嶼拍攝真人秀，與當地居民互動如家人。（混血兒娛樂提供）

《極島冒險＿溜浪玖壹壹》每週五下午在遠傳friDay影音及YAHOO TV播出。（混血兒娛樂提供）

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