口埤實驗小學學童趁著寒假開始，到新化林場進行森林定向越野競賽。（劉秀芬攝）

吳佾鴻表示，參加比賽者須在指定檢查點於核對卡上打孔。（劉秀芬攝）

新化林場內有30支檢查點，參加比賽者須在指定檢查點於核對卡上打孔。（劉秀芬攝）

結合素養導向教學，培養學生解決問題能力，台南市新化區口埤實驗小學趁著寒假開始，22日帶著35名學生到國立中興大學新化林場進行森林定向越野競賽，小朋友學期中已先到林場試玩，各個對奪冠信心滿滿。

定向越野類似於大地尋寶遊戲，早期歐洲國家較為風行，近年已成為主流運動，除了國際上有相關標準規範外，林場所推出的定向越野課程比照標準規格，學員必須以指北針與地圖做方向定位、按地圖及現地地形判斷最佳路線及距離，在一定時間內，於答案卡上完成各檢查點的打孔紀錄。

口埤實小校長王朝賜表示，學校推動在地遊學，新化林場90公頃場域是學生最佳上課場所，此次定向越野課程採混齡分組方式進行，由高年級同學帶中低年級學弟妹，讓學生憑著一張地圖與指南針，互相討論出最適合路徑，培養學童靠團隊合作，解決問題。

新化林場場長吳佾鴻表示，受疫情影響國內旅遊盛行，林場擁有378公頃林地，森林生態自然豐富，丘陵高低起伏的地特性，極適合定向越野運動，加上新課綱後學校要安排戶外教學，林場與在地的口埤實小合作首跑，也歡迎全國各高中、國中小及機關團體來新化林場辦理森林定向運動。

吳佾鴻說，新化林場是台南最大定向越野場域，比照國際規格規畫，設有30支檢查點，林場內丘陵山坡地特性、步道型態與地形坡度難易適中，甚至可以在夜間進行定向越野，除了各機關學校的戶外教學活動外，也非常適合公司行號自強活動，強化團隊合作的默契。

(中時 )