國民黨革實院長羅智強發動罷免萊委，點名台灣基進立委陳柏惟；陳柏惟回應「怎樣也輪不到我」，羅智強在臉書狠酸陳柏惟在「萊豬弟弟」王浩宇被罷免後，已嚇到縮回去，不像「萊豬姐姐」吳思瑤有骨氣。

羅智強說，陳柏惟是真的慌了，他點名陳柏惟是「萊豬立委」，陳柏惟的回應竟然是：「無論是發言次數、網路上搜尋關於萊豬議題的聲量，怎麼樣也輪不到我。」

他說，他聽了當場笑了。陳柏惟的話，用白話翻譯就是「大人，冤枉啊，我挺萊豬不是前幾名啦！」很顯然，陳柏惟的萊豬弟弟王浩宇被罷免後，陳柏惟已經嚇到了，整個縮回去。沒有關係，會怕就好，那請陳柏惟告訴大家，萊豬立委前幾名是誰？陳柏惟也可以站出來呼籲大家先去罷免那些「前幾名」的萊豬立委。

羅智強表示，說起來，陳柏惟的萊豬姊姊吳思瑤比陳柏惟有骨氣得多，到現在吳思瑤還是「堅持進萊豬，思瑤很光榮」，死命要進萊豬、餵台北市民吃萊豬；吳思瑤一路走來，力挺萊豬，確實算得上挺萊豬的第一名立委。

(中時 )