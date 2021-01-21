一位單親媽媽在臉書社團中發文，透露她平時因工作關係，將兒子委託給保母照顧，但昨（20日）兒子返家後，臉頰紅的和蘋果一樣，整個人更是懶懶散散的，帶去醫院治療才發現早已高燒40.2度，母親無奈的說，自從委託這位保母顧兒後，兒子已4度生病，無助的發文求助網友。

一名單親媽媽今（21日）上午在臉書社團《爆怨公社》中發文，她表示，昨日早上7時將兒子帶往保母家，遂一路加班到晚上9點，抵達保母家時已近晚上10時，怎麼也沒想到，見到兒子時，兒子的臉紅得像蘋果一樣，精神懶散，詢問保母則回「一整天吃喝都正常。」

該日回家路上，原PO發現兒子呼吸急促、心跳加快，到家後趕緊量體溫，一量才發現體溫飆到39.7度，歷經波折抵達急診醫院後，到院再量時，兒子已經燒到40.2度，喉嚨也腫起來化膿。醫生更說得觀察3天，若高燒仍不退，必須立刻回診追蹤。

原PO無奈的說，把孩子送至保母家後生病的情況已經第4次，第一次，孩子在保母家被蚊子叮咬到左眼蜂窩性組織炎，住院23天；第二次，孩子突然得到急性腸胃炎，住院14天；第三次，孩子發高燒氣喘，住院19天。期間保母卸責，從未前往醫院探視，甚至原PO在兒子住院期間也繼續支付保母費。

原PO相當無助地在文末寫下，「如果我今天晚一個小時來的話，事情會發生什麼後果無法設想」，並說她單親的身分，若兒子有個三長兩短，她真的不知道該怎麼辦。

文發出後，短短2小時就在網路發酵，不少網友相當氣憤要原PO趕緊換個保母，「換保母，這個保母連量體溫的動作都沒有，小孩子精神不好除了玩累了就是生病了，難道最基本的他都分不出來？」、「建議媽媽還是換個保姆，這個保姆不及格」。

(中時新聞網)