NBA球迷注意了！本週五(1/22)上午08:00即將上演洛杉磯湖人與密爾瓦基公鹿超級大戲，雙方本季尚未碰頭，都是十分具有冠軍相的隊伍，根據台灣運彩開出總冠軍盤口的賠率，湖人目前是2.40倍全聯盟看好度第1、公鹿為6.25倍排名第4。得失分差方面，湖人場均可以贏對手10.2分之多、公鹿也有高達9.8分，第3名快艇的6.3分被遠遠甩開。

湖人公鹿雙強對決，筆者開門見山預測湖人不讓分勝出！禁區強硬與三分神準是公鹿致勝的兩項超級武器，但俗話說的好『你有張良計 我有過牆梯』，首先公鹿籃下雖然壯碩但湖人籃板可是更勝一籌，平均每次出手湖人搶到籃板的機率(53.6%)比公鹿高上2.1%。再來，雖然公鹿場均可以投進15.9顆的三分球(聯盟第3)並且命中率高達40.3%(聯盟第2)，但恰巧湖人的三分防守聯盟頂尖，場均只讓對手投進11.5球，並可以把對手的命中率壓制在33.8%。籃下和外線都討不到便宜的公鹿將很難拿下比賽的勝利。

大小玩法主推小分，兩隊近三次碰頭分別打出216、215和216分的低比數的防守戰，再加上湖人本季防守升級，至今15場對戰有高達10場的比賽打出小分賽果。另外湖人和公鹿在犯規次數上都克制的很好，其對手場均罰球的次數僅17.4和19.3分別排名聯盟第1和第4，多項指標都顯示週五對決小分的機會較大。喜歡場中投注的朋友們可以在比賽進行中特別注意大小分數值的變化，雙方命中率較高、大小分數值較高的時候可以看好時機投注小分，因為兩隊近三場對戰都有第三節狂得分、第四節進攻熄火拚防守的趨勢。

(中時新聞網)