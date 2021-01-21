美元期貨、虛擬貨幣詐騙 百餘人受騙、不法獲利逾5000萬

29歲黃姓男子等7人於2020年8月起籌組詐騙集團，謊稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」及「國際期貨」等詐騙，以提供住宿等方式吸引車手，再予以統一管理，新店警分局獲報19日循線逮捕黃嫌等，初估至少百餘人受騙，不法獲利逾5000萬。

警方調查，黃嫌以企業化手法經營，綁定人頭帳號，利用金流製造斷點，增加警方查緝難度，佯稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」以及「國際期貨」等投資標的，取信於被害人。

黃嫌不但大量收取警示帳戶人頭，還以提供住宿、專人控制等方式，要求其當車手前往ATM幫忙提領贓款。主要以交友方式吸引被害人，謊稱投資獲利，給以觀看偽造的獲利單取信。

新店警分局獲報組成專案小組，調閱提領影像及帳戶金流，發現黃嫌等人涉有重嫌，報請台北地方檢察署檢察官徐名駒指揮，19日逮捕黃姓主嫌等7人，查扣存摺數本、提款卡數張、手機數支、筆電、隨身碟、不法所得現金4萬元、K他命毒品等證物。初步估計至少百餘名被害人遭騙，不法獲利逾5000萬。

警方訊後依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

新店警分局呼籲，年關將近，許多民眾拿到年終獎金或紅包錢後會選擇投資，選擇投資標的時應提高警覺，若對方宣稱「零風險」、「高回報」、「可坐享其成」等型態，極可能為詐騙手法。如不確定是否為詐騙電話，可以掛斷後立即撥打165反詐騙專線查詢，避免成為詐騙集團的肥羊。

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(中時 )