彰化天才警官撩落海 ，心痛演出防詐騙微電影。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

快要過年，寒流又一波又一波，彰化縣警察局關心家中一些長輩「心痛」，就是被騙走錢財，產生了心理上的疼痛，特別推薦一帖良藥，趕緊打165反詐騙專線，為讓這帖良藥發揮解救蒼生的效果，警局內一群深藏表演天賦，撩落海，擔綱演出短片，笑點十足。

片中田中分局偵查隊警員蕭學仁擔任醫師，彰化縣警局刑大第二組偵查員李文翔擔任心痛患者，刑事警察大隊警務員吳育勝、偵查佐陳民聖巧扮奸詐的歹徒，全片由刑大警務員林聖蓉導演。

第一次導演戲，導演分鏡和演員表現不俗，有條有理介紹假綁架詐騙，「阿爸緊來救我」「緊拿出100萬不然就斷手斷腳」，還有假親友詐騙、假檢警詐騙，還會配合叮嚀配合偵查不公開，不要對別人講，趕緊把錢全提領、轉帳等，無聲無息息騙光了所有積蓄。

彰警的用心，在透過讓人看得下去的影片，在人們心田，打下一劑預防針，有所警覺，不要傻傻被騙才後悔莫及，天才演員們的演出，已讓不少人強烈推薦，如此清新的新春賀歲短片「值得一看」。

(中時 )