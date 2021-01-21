快要過年，寒流又一波又一波，彰化縣警察局關心家中一些長輩「心痛」，就是被騙走錢財，產生了心理上的疼痛，特別推薦一帖良藥，趕緊打165反詐騙專線，為讓這帖良藥發揮解救蒼生的效果，警局內一群深藏表演天賦，撩落海，擔綱演出短片，笑點十足。
片中田中分局偵查隊警員蕭學仁擔任醫師，彰化縣警局刑大第二組偵查員李文翔擔任心痛患者，刑事警察大隊警務員吳育勝、偵查佐陳民聖巧扮奸詐的歹徒，全片由刑大警務員林聖蓉導演。
第一次導演戲，導演分鏡和演員表現不俗，有條有理介紹假綁架詐騙，「阿爸緊來救我」「緊拿出100萬不然就斷手斷腳」，還有假親友詐騙、假檢警詐騙，還會配合叮嚀配合偵查不公開，不要對別人講，趕緊把錢全提領、轉帳等，無聲無息息騙光了所有積蓄。
彰警的用心，在透過讓人看得下去的影片，在人們心田，打下一劑預防針，有所警覺，不要傻傻被騙才後悔莫及，天才演員們的演出，已讓不少人強烈推薦，如此清新的新春賀歲短片「值得一看」。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。