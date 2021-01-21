嚴謹防疫 竹縣府活動停辦延期一覽 12:132021/01/21 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣政府1、2月各項活動多停辦或延期。（新竹縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於疫情嚴峻，新竹縣政府21日宣布，縣府多項活動停辦或是延期，避免人潮聚集。包含新埔花燈迎天穿，停辦踩街及客家大戲，桶柑節及柑桔故鄉展售活動也停辦，欲購買年節伴手禮的鄉親可洽詢各農會。 公務員禁桃令 竹縣、竹市不跟進 設電子圍籬 新化年貨大街照辦 (中時 ) #停辦 #活動 #延期 #新埔 #嚴謹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫為重 虎頭埤台語吟詩暨揮毫贈春聯活動延期 13:592021/01/21 生活 防疫優先 台東炸寒單活動全數取消 10:462021/01/21 生活 安聯愛心捐款活動 圓滿落幕 04:102021/01/21 全球財經 本土疫情燒 內政部強烈建議暫緩春節活動 10:022021/01/21 生活 為因應疫情 高雄輕軌即日起派員隨車勸導旅客全程配戴口罩 12:452021/01/21 財經 陳時中示警 民眾應隨身帶酒精 04:102021/01/21 焦點要聞 澎湖、苗栗縣府下令禁到桃園洽公 鄭運鵬：鄉親返台過年也不能？ 11:252021/01/21 政治 亞洲盃還沒打 兩聯盟先口水戰 04:102021/01/21 運動天地 量販、超市、超商 防疫拉警報 04:102021/01/21 財經要聞 防疫取消賽事 國體場養蚊子 04:102021/01/21 地方新聞 尾牙掰 觀光飯店苦吞退訂潮 04:102021/01/21 財經要聞 生活熱門新聞 桃園封城有用嗎？網整理3大關鍵嘆：太小看人的賤性 - 生活 桃園未來有無可能封城？陳時中這樣說 - 生活 摩斯女、收容所輔導師 社區接觸者採檢結果出爐 - 生活 桃醫群聚感染爆不停 網氣炸痛批：這人最可惡 - 生活 桃園護理師哀求別去唐吉訶德 「再這樣我不想做了」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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