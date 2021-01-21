由於疫情嚴峻，新竹縣政府21日宣布，縣府多項活動停辦或是延期，避免人潮聚集。包含新埔花燈迎天穿，停辦踩街及客家大戲，桶柑節及柑桔故鄉展售活動也停辦，欲購買年節伴手禮的鄉親可洽詢各農會。

公務員禁桃令 竹縣、竹市不跟進
設電子圍籬 新化年貨大街照辦

(中時 )

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