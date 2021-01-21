農曆春節將近，不少民眾都希望能有開運小物，象徵來年諸事順利好彩頭。渣打銀行特別準備限量16,888瓶「發財水」，配送至全台各分行，希望客戶在新的一年沾沾財氣，遇水則發。此外，配合「渣打優先退」退休規劃諮詢，渣打銀行推出基金、債券與外匯等多項理財商品手續費優惠減免活動，幫助客戶在金牛年開年之際，完成資產全方位布局。

渣打銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，一直是很受客戶歡迎的新年幸運物，特別是經歷過2020年的動盪後，許多客戶更加期待嶄新的一年，因此近來發財水的詢問度也特別高。

渣打銀行今年發財水以討喜的節慶紅色調為包裝，配送至渣打銀行全台各分行，即日起至3月底，客戶只要至渣打銀行分行完成保單健檢，即可獲得限量新春發財水，全台限時限量16,888瓶，贈完為止。

渣打銀行財富管理主管陳太齡提醒，除了開運好彩頭，開年期間也是投資人積極檢視理財配置的好時機，今年全球景氣復甦力道強勁，預期風險資產前景看好，加上年終獎金發放時間來臨，建議民眾善用額外的現金收入，審慎檢視資產組合，並著眼長期多元配置與保障規劃，把握機會幫自己的年終加碼，人生財富加值。

根據渣打集團日前調查結果發現，超過3成的台灣投資人以退休為首要理財目標，其次則為度假（30％）及子女教育（24％）。然而，台灣地區受訪者計畫「在退休後仍繼續工作」的比例遠高於全球平均，顯示不少投資人仍擔心現有資金恐不足以負擔退休生活所需。

(中時 )