上季例行賽積分高居東區之冠的波士頓棕熊，本季至今一勝難求(1敗2和)，而上季換血成功的費城飛人在主場兩度大勝匹茲堡企鵝後，以3勝1敗暫居東區榜首。本週五(1/22)08:00，雙方將在波士頓TD花園球場交手，貧攻的棕熊面對手感火燙的飛人，要在主場拿下本季首勝有一定難度。

上季攻守俱佳的棕熊被看好能再度衝擊史坦利金盃，但當家門將拉斯科(Tuukka Rask)卻在季後賽首輪面對颶風時，因為個人因素離隊，迫使棕熊在次輪面對強敵坦帕灣閃電時，只能派出二號門將哈拉克(Jaroslav Halak)應戰，頓失防守支柱的棕熊最終以1勝4敗遭到閃電淘汰。本季棕熊防守依舊固若金湯，三戰只丟失4球，但前場少了明星右翼帕斯特納克(David Pastrnak)，導致進攻大當機，三戰合計只攻進3球。帕斯特納克預計要到2月中才能歸隊，進攻端雖然還有兩支箭頭柏格隆(Patrice Bergeron)與馬尚德(Brad Marchand)，但少了帕斯特納克的穿針引線，棕熊的進攻效率可能會持續探底。

飛人上季靠著堅強的防守，首輪先淘汰蒙特婁加拿大人，次輪與紐約島人血戰到第7場才敗下陣來，中止連續7季無法闖過季後賽首輪的難堪紀錄。飛人上季能有突破性的成長，首度擔綱主戰門將的哈特(Carter Hart)功不可沒，哈特例行賽繳出救球率91.4%/場均失球2.42的優異成績，到了季後賽更提升到救球率92.6%/場均失球2.23，如果哈特能複製上季的表現，搭配新秀法雷比(Joel Farabee)與柯內尼(Travis Konecny)在進攻端的成長，飛人本季應能在季後賽走得更遠。

棕熊本季進攻令人擔憂，進球率低到只有3.3%，與上季的10.1%相去甚遠，也遠低於聯盟平均9.6%。而飛人本季進球率則高達17.4%，賽季才進行4場，陣中已高達15人有得分紀錄，進攻火力銳不可擋。棕熊的防守雖然仍在水準之上，但以目前球隊低迷的進攻效率，即使在主場估計也很難抵擋手感發燙的飛人，此戰可大膽投注飛人不讓分勝的高賠。

(中時新聞網)