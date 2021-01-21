屈中恆和Vicky、Paul和咪咪、陳立芹和鄧廣福共三對夫妻檔近日錄年代《聽媽媽的話》，主持人小禎帶著三對夫妻剖析婚姻現況。屈中恆和Vicky結婚多年，感情依舊甜蜜，他自爆曾靠一碗魷魚羹挽救多年婚姻。而另一對夫妻檔Paul和咪咪，每周把孩子丟外婆家，兩人靠瘋狂約會維持婚後甜蜜，Paul形容目前感情狀態就像乾柴烈火燒正旺。

屈中恆和Vicky的婚姻邁入第18年，育有4千金，Vicky不知道自己這18年是怎麼走過來的，開玩笑說：「老公就像是一隻10幾年沒剃的綿羊，毛很多。」屈中恆也用「漸入佳境」形容兩人目前的夫妻關係，曾經有段期間，兩人像最熟悉的陌生人，關係降到冰點，一碰頭就吵架，甚至考慮分開過生活。直至某天，屈中恆淡淡說出一句：「今天晚上要吃什麼？」兩人自然而然打破僵局，以一碗Vicky最愛的魷魚羹恢復感情，所以又生了第4胎。

Vicky（左）和屈中恆結縭18年。（年代提供）

Vicky抱怨每到寒暑假，屈中恆忙著舞台劇北中南巡演，一整個月都不會回家，偏偏老公又不喜歡帶手機在身上，一出門人就像不見一樣，不回簡訊也不接電話，有時遇到急事找嘸人，還要打給同劇演員，讓身為老婆的Vicky超級難堪。目前由於疫情關係，舞台劇取消很多場次，夫妻之間多了許多時間相處，Vicky笑說像這樣時常黏在身邊也很煩，挺想念老公不在身邊的日子。

(中時 )