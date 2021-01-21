遠離塵囂，在海拔1,200公尺高山上來場留白之旅

平時生活中一切的步調都好快，工作、飲食、思緒……等，資訊流量龐大的時代，不僅養成快速瀏覽的習慣，就連不論是需要、不需要的信息都在無意間全吸收了。藉著連假的到來，找個地方喘口氣吧！

「那就去露營！擺脫都市水泥的叢林、遠離人群吧！」

遇見嵨繞-深入山林與自己對談（圖／EVENT365生活誌提供）

倘若真的有內在小孩，她一定在體內拼命吶喊，大聲地鼓勵我去做心底最渴望的事情。於是，我們決定帶上這次的夥伴黑狗–乖乖，前往新竹尖石鄉，海拔1,200公尺的高山上：「遇見嵨繞」露營區，沿路隨興地想停就停，跟路邊的伯伯買上一顆西瓜、停下車享用一杯原住民風味的馬告咖啡，沒有任何行程，直到抵達目的地。

待在營區的這三天，星星、月亮、太陽與我們相伴。大多時候什麼事也沒做，或坐或躺地在露營椅上，望向開闊的山景、聆聽蟲鳴鳥叫，有時沉浸於思考中、有時完全放空，早晨日出喚醒沉睡的我們、傍晚則被稜線中夕陽暈出的橘光迷得神昏顛倒，手機僅有在想紀錄難得時刻才會拿出來使用。用餐時刻準備的食材也盡量從簡，只要吃得飽，並在入夜轉涼的山上煮上一碗熱湯暖和身子，就已心滿意足。

「我們需要的，其實沒有那麼多。」

午候時光是露營行程中最精華的時刻，愜意且輕鬆的氛圍甚至不需任何言語，回頭看見黑狗乖乖睡著午覺，嘴角便不禁微微揚起，內心的喜悅油然而生，我知道此時自己的心靈已經相當富足......(未完待續)

遇見嵨繞-深入山林與自己對談（圖／EVENT365生活誌提供）

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)