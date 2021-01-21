打破美國歷屆政權交接傳統、拒絕參加拜登就職典禮的前總統川普20日一早提前離開白宮，在安德魯聯合基地的歡送儀式上，向川粉們舉行最後告別演說，其中在前「第一女兒」伊凡卡、長子小唐納、次子艾瑞克與小女兒蒂芬妮也在旁聆聽父親川普最後的總統任期時刻，演講到一半更讓伊凡卡一度哽咽、眼帶淚光，而小唐納與蒂芬妮同樣也眼光泛紅。

伊凡卡與先生庫許納一同在安德魯聯合基地的歡送儀式上，聆聽川普的告別演說時眼眶泛紅。

伊凡卡（Ivanka Trump）在先生庫許納（Jared Kushner）與子女以及其他川普家族陪同下，一同聆聽川普最後的告別演說。在英雄式的歡送儀式下，川普表示擔任總統這4年是他「畢生的榮耀」，除了再次細數任內執政成績之外，並向川粉們承諾「我們將會以某種形式重返」。

川普演說講到激動處，讓伊凡卡一度眼光泛紅，媒體也捕捉到這一刻並很快在社群媒體上走紅。同時在一旁的蒂芬妮也數次眼淚奪眶而出，而小唐納雖然神情肅穆，但也被媒體拍到忍著淚水的畫面。

Ivanka sobs in a $3,000 designer coat during her dad’s goodbye rally https://t.co/3QOVhXMz0b — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) January 20, 2021

Seeing @DonaldJTrumpJr and @EricTrump crying is just perfect bookend to a beautiful day. Now you know how we all felt for 4 yrs. Thanks for this gem boys. https://t.co/Zsbx54Pd0p — Mia Macy she/her 🏳️‍⚧️ (@MiaMarieMacy) January 21, 2021

自從川普離開華府並赴佛羅里達州的海湖莊園定居後，伊凡卡先前也表示將離開華府，她20日也在推特上發表告別公職說明，表示能任職總統顧問、為國服務是她一身的榮耀，對於川普政府任內的成就也備感驕傲。

不過有別於川普，伊凡卡在告別聲明中公開替拜登、妻子吉兒（Jill Biden）、副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍（Douglas Emhoff）表達祝福，希望拜登政府的成員與即將投入公職服務的人們，「願上帝賦予他們智慧、勇氣與力量，身為美國人，我們必須一同為他們的成功祈禱」。

(中時新聞網)