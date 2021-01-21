國外一名51歲男子莫斯（Moses Wanyoike），到非洲肯亞旅遊期間認識一些當地人，後來接受他們邀請，到其中一人的家中飲酒暢談，沒想到隔天醒來生殖器竟被割下不見了，下體只剩一層皮狂滲血，嚇得他當場崩潰尖叫，附近鄰居見狀急忙上前查看，緊急幫他叫救護車送醫，莫斯事後才知道，他的下體可能被泡酒吃掉了。

據外媒報導，莫斯受邀到當地部落朋友的家喝酒聊天，席間相處得非常愉快，聊天時當地居民開玩笑說：「把莫斯的生殖器切掉，讓他體會一下割禮感覺」，還說：「把他的GG泡在酒裡面吃掉，可以消災解厄」。

莫斯聽到以為是對方開玩笑，沒當一回事，後來因為酒喝太多，在對方的家中睡著，沒想到隔天醒來要上廁所時，崩潰發現命根子真的被切除，只剩下一層皮，下體還在滲血，嚇得當場崩潰尖叫，鄰居見狀急緊急叫救護車將他送醫。

莫斯送醫後仍找不到他的生殖器，醫師便告訴他一個悲慘的消息說，他的下體可能被進行割禮的人泡酒吃掉了，莫斯聽後崩潰不已，沒想到友人的玩笑話是真的。

當地警方表示，會幫莫斯找出進行割禮的人，猜測對方可能有吸毒，否則正常人不會做出如此血腥行為。警方事後逮捕到一名可疑男子，已將他羈押釐清案情。

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(中時新聞網)