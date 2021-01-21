拜登上任 料將全面推翻川普移民政策

就在川普結束美國總統任期前幾天，快馬加鞭埋下法律地雷，使新總統拜登更難達成移民改革的目標。

據CNN新聞網20日報導，拜登概述了野心勃勃，將翻轉川普行動的移民議程。例如，他誓言將撤銷那些向移民封鎖美國的政策，並停建邊界圍牆。不過，好幾名官員說，川普政府打定主意，不會讓他們好過。一名國土安全部（Department of Homeland Security）官員說，前政府想盡辦法要讓這變得很棘手。

一名了解相關規劃的消息人士說，川普任內的移民官了解，一旦拜登上台，就會採取焦土政策，撤銷相關規定，因此他們在最後一刻，仍致力完成川普交辦的事項。其中包括和部分州與市政當局達成協議，在新政府採取或修改移民政策前，需要和轄區商量。而這看來賦予地方執行移民政策的決策權，延遲了新政策的推行。

不過，目前還不清楚，這些協議是否合法，或能不能強制執行。一名國土安全部（DHS）官員說，近幾個星期來，美國移民暨海關執法局（ICE）高層官員都在追蹤，那些需要由拜登政府撤銷的措施。而拜登政權過度團隊成員也坦承，有準備要廢棄目前的作法。

兩名國土安全部官員說，移民暨海關執法局拚命想撤銷如採集不合作者DNA的政策，但他們並不清楚，這些政策是否經過簽署。

此外，在川普政府執政接近尾聲前，白宮根本不顧是否取得土地，仍力促相關聯邦機構為築牆提供資金，而這似乎是要趁拜登上台前占用資金，讓新政府難以辦事。

(中時新聞網)