拜登(Joe Biden)入主白宮，就職演說除提到修補美國與盟友關係外，幾乎沒有涉及外交篇幅，且大部分在呼籲美國人團結、找回傳統美國價值，但仍可由他近期各種表態窺見外交態度。歸化日本華裔經濟學者柯隆認為，川普(Donald Trump)任期後半段惡化的中美關係，只有貿易戰容易解決，科技戰、亞洲事務等領域都會導致衝突加劇。

從拜登剛就任就推動重返《巴黎協議》，終止川普發起的美國退出WHO(世界衛生組織)程序，可以看出他和去全球化的川普最大差異。柯隆認為這顯示拜登信奉多邊主義，擁護全球化。

而川普在退出這2項國際協定或組織時，訴求分別是全球暖化是中國等開發中國家陰謀塑造的假議題、WHO在新冠疫情太偏袒爆發地中國大陸，因此拜登讓美國回歸，顯示他可能有意在應對氣候變遷、防疫這2部分與國際社會、特別是北京當局有更多合作。

柯隆形容拜登的對陸政策，應該會是既競爭又合作的組合拳。川普任期內讓中美關係倒退40年，最嚴重後果是雙方民眾已經互相敵視而且互不信任，美國有超過7成民眾表示不喜歡中國，大陸民眾情緒似乎也已回到韓戰時期、即大陸所謂抗美援朝(朝鮮/北韓)時期。大陸領導人雖然在不同場合表現出希望改善中美關係，但美國是民選體制，民意沒改變前，拜登即使願意也不可能改變目前中美關係對抗基調。

川普對陸最先發動的是貿易戰，但這部分柯隆認為最容易解決，因為只是表面利益衝突，只要透過談判對貿易規則和促進貿易平衡有共識，就可以逐漸停止，但其他領域都是男解決或甚至無解。

科技戰涉及關鍵領域未來的制高點，中美在通信、能源、宇宙開發等領域衝突都可能更加劇烈。但亞洲事務，包括香港、西藏、新疆、台灣、南海、釣魚台等都是無解，因為大陸認為這些都是中國內政問題，而拜登可能延續歐巴馬(Barack Obama)時期的積極干預亞洲、西太平洋事務，華盛頓的做法很可能被北京認為是挑釁。

不過柯隆認為，大陸已與30或40年前不同，不僅是加工工廠，也是充滿吸引力的巨大市場，而中國製產品不管在價格或品質競爭力也讓美國民眾很難抗拒，所以中美關係問題不在是否合作，而是該如何合作。他認為經濟以外問題都難解決，需要時間，雙方可能都要明白欲速則不達，目前來看順其自然還是最好的選擇。

(中時新聞網)