苗栗縣獅潭鄉公所向客委會爭取補助整頓新店村義民廟周邊環境，河濱公園現正施工中。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉公所向客委會爭取補助整頓新店村義民廟周邊環境，將原在台3線旁的攤販集中區位內移至廣場內部。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉公所向客委會爭取補助整頓新店村義民廟周邊環境。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉公所向客委會爭取450萬元經費，整頓新店村義民廟周邊環境，除了調整攤販集中區位置，也計畫在台3線旁設置花台與道路區隔，另規畫人行專用道，民眾不必再與車爭道險象環生，公所建設課表示，為了引遊客欣賞新店溪美景，河濱公園也將增無障礙通道，方便輪椅族通行。

疫情升溫，民眾無法出國，讓苗栗縣山城成了國旅熱門景點，獅潭鄉義民廟不僅是地方重要信仰，又因鄰近新鳳橋新店溪流域，環境清幽，吸引遊客造訪，公所為提升休憩品質，向客委會爭取經費辦理義民廟周邊改善工程，近期開工，工期約60個工作天，預計4月7日完工。

公所建設課表示，此工程針對獅潭開礦義民廟廣場做整體性規畫，整頓停車場，將原靠近台3線的鐵皮攤販區移至廣場內部，移除後的空間做花台，讓廣場與車流頻繁的道路有效區隔，並於台3線旁做大約40至50米的人行步道，讓遊客不必再與車爭道。

建設課長黃逢熠說明，廣場內部鄰近廟宇的部分將做壓花地坪改善，建置符合法規的無障礙坡道，戲台部分則因應廟方要求，於戲台前方設置樓梯，方便大型活動辦理，靠近新店溪的河濱公園現正施工改善，重新鋪設人行步道，調整坡度高度，方便輪椅族通行，另外飲水水龍頭也做仿古性改善。公所盼工程如質如期完工，讓來往遊客為之一亮。

(中時 )