環泥(1104)2021年受惠混凝土價格持續上漲，營業利益將持續攀高，而轉投資六和機械則因2020年首季受大陸疫情封城停工貢獻度不大，2021年首季將重返成長，在本業及業外攜手成長帶動下，法人看好環泥首季業績表現。

2020年Q4為混凝土與水泥旺季，再加上混凝土價格維持在高檔，環泥單季營業利益率將攀2020年度高峰，但因轉投資六和機械2019年Q4因認列來自大陸的一次性利益墊高基期，整體來看，單季稅後獲利反而會稍微衰退。

展望2021年營運，混凝土價格維持在高檔，將成為環泥今年營業利益成長的主因，預期在混凝土及水泥部分營收將會微幅成長，而石膏板將會微幅衰減，另外，超薄型的壓力感測器預期將Q3開始出貨，法人預期，環泥2021年稅後淨利年增率上看1成以上，將落在14億元附近，EPS可望挑戰2.2元以上，表現將優於2020年。

(時報資訊)