國鼎(4132)經媒體報導「公司新冠藥力拚Q3取得美國FDA緊急使用授權(EUA)」、「目前亦與歐洲、美國、日本積極洽談授權，希望第2季底前可談妥」。國鼎澄清表示，依據公司110年1月16日發佈之重大訊息，國鼎研發中新藥Antroquinonol(Hocena)於美國進行之新冠肺炎(Covid-19)二期人體臨床試驗，預計於110年第2季完成，實際時程將視臨床進度調整。故有關上述媒體報導取得美國緊急使用授權(EUA)的時程及洽談授權的進度，請以國鼎發佈之重大訊息為準。

有關媒體報導指出「國鼎新冠新藥獲美FDA審查證實正向成果」，係指經美國FDA核准之外部獨立數據監查委員會(DMC)審查，國鼎進行中之新冠肺炎(Covid-19)二期人體臨床試驗設計，係對新藥Antroquinonol(Hocena)之安全性和有效性執行試驗，首批臨床試驗數據之安全性已獲DMC「正面回應positive response」不需要任何調整進行持續收案；另首批臨床試驗數據係由DMC直接進行解盲，相關臨床試驗數據並不公開。（編輯整理：葉時安）

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