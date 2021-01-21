外媒報導，特斯拉一輛Model 3在上海一處住宅地下停車場疑似自燃爆炸，再度引發對其電動車安全性的擔憂。

特斯拉在對中國媒體發布的聲明中表示，此次事故並未造成人員受傷，而初步分析指向該車底部遭到撞擊是起火的原因，特斯拉亦將配合消防部門調查。

根據網路上流傳的事故照片，這輛Model 3燒毀嚴重，僅剩外殼可辯識。特斯拉尚未回應CNBC的置評請求。目前尚不清楚這輛自燃的Model 3是本地製造，亦或從國外進口。

中國媒體報導，中國電池製造巨頭寧德時代新能源科技（CATL）回應此事表示，公司不是這輛事故車的電池組供應商。

近幾年來，特斯拉電動車起火爆炸的事故時有耳聞，包括在美國也一樣。2019年4月特斯拉曾派出一個團隊，前往上海調查其電動車在停放中卻爆炸的事故。

特斯拉生產的電動車，也因其他原因在中國受到審查，例如其自動駕駛技術。本月稍早，中國官媒《經濟參考報》在一篇評論中指出，中國在2020年至少出現10件特斯拉電動車失控的報告。

根據中國乘用車市場資訊聯席會提供的數據，儘管來自蔚來等中國電動車新創企業的競爭日益加劇，但特斯拉的Model 3仍是中國去年最熱銷的電動車。

特斯拉的上海廠不過啟用一年多，但已經提高產量，據報導指出，特斯拉甚至已經將一些中國製的電動車外銷到歐洲。此外，特斯拉周一宣布正式開始交付中國製的Model Y。

(時報資訊)