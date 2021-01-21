◎豬肉價漲不停 國民黨轟農委會無能

國民黨今天召開「豬肉價漲不停！農委會無能、人民傷荷包」記者會，指今年初全台豬肉平均價格較去年同期上漲約2成，農委會卻卸責給農曆春節的季節性需求，但今年農曆年節遲至2月中旬，1月份豬肉高幅漲價並非合理範圍。國民黨認為，關鍵因素是蔡政府開放萊豬進口，卻只顧慮政治因素，不願強制標示萊劑，讓進口豬肉失去調節價格的功能。

◎監院推動數位轉型 首創陽光法令live線上視訊

為推動「數位轉型」服務，監察院自今年起辦理懲戒案件線上移送，截至目前為止，已遞送2案；另外，繼去年12月首創「視訊陳情」後，監察院自3月起將啟動陽光法令「live線上視訊」，預計至年底安排5場視訊宣導，明年因應2022年地方選舉將擴大應用。

◎委驗萊豬實驗室爆造假 高市府澄清

德國知名檢測機構「騰德集團」在台騰德姆斯技術顧問公司與高雄市府及台中市府合作檢驗美豬、美牛，但今天遭媒體驚爆檢驗報告造假。對此，高市衛生局今澄清，與對方簽訂合作備忘錄後，一件都還沒委託檢驗，但未來若查證造假屬實，將予以解約。

◎數位身分證喊卡 先訂專法取得共識

國民黨今天召開「豬肉價漲不停！農委會無能、人民傷荷包」記者會，指今年初全台豬肉平均價格較去年同期上漲約2成，農委會卻卸責給農曆春節的季節性需求，但今年農曆年節遲至2月中旬，1月份豬肉高幅漲價並非合理範圍。國民黨認為，關鍵因素是蔡政府開放萊豬進口，卻只顧慮政治因素，不願強制標示萊劑，讓進口豬肉失去調節價格的功能。

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(中時新聞網)