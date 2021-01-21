前公懲會主委石木欽及多位司法界人員遭爆出與富商翁茂鍾長期不當往來，接受饋贈招待。時力立委陳椒華、王婉諭及邱顯智，今日上午於立院議場前受訪表示，高檢署將調查報告核定為機密到2030年才公開，完全不敢面對人民的檢視，將要求法務部、司法院應該完整公開調查報告，並落實財產申報查核、徹查不明來源財產。

法務部、司法院於1月18日公布部分調查結果，但拒絕公布完整的宴飲收禮名單及調查報告。而調查局的報告，還被監察院痛批錯誤百出、曲意迴護。司法院在昨日晚間緊急以院長許宗力名義發布新聞稿，表示要全面調查、嚴格檢視和翁茂鍾往來的法官。法務部也在今日表示，將「重新詳查，沒有上限，沒有底線」。

邱顯智痛批，高檢署的調查報告不列出翁茂鍾的筆記本內，所載明的關係人的姓名，而「最會調查」的調查局報告更是只有24頁，除了沒有對監察院報告指出有問題的官員和情節進行追查，甚至認定秦台生辦理巴黎銀行相關案件沒有違失，不只是官官相護，更不知道有什麼誠意面對國人，應該要負起行政和政治責任。

邱顯智表示，刑法都有「結夥3人」犯罪的加重要件，但是翁茂鍾案件結夥數十人甚至上百人，竟然可以用「55法則」網開一面。然而當初銀行經理和他的小孩、太太，受到司法追殺的時候，卻沒有想到要對他們網開一面、避免血流成河。

王婉諭指出，部分涉案司法官目前正在申請退休或已經退休，除了已申請仍未退休的洪佳濱、陳金圍及陳世淙3位法官之外，更誇張的是監察院去年案件爆發後就在4天內火速核准退休的羅榮乾檢察官，都應該重新加以檢視。

邱顯智說，大家應該共同嚴肅看待本案。因為如同被害經理等無權無勢的人民，若遇到從調查站站長、檢察官到法官，都是飲宴收禮的人員，一般小老百姓還有機會嗎？

前公懲會主委石木欽及多位司法界人員遭爆出與富商翁茂鍾長期不當往來，接受饋贈招待。時力立委陳椒華（右起）、邱顯智及王婉諭21日在立法院議場前受訪表示，高檢署將調查報告核定為機密到2030年才公開，完全不敢面對人民的檢視，將要求法務部、司法院應該完整公開調查報告，並落實財產申報查核、徹查不明來源財產。（劉宗龍攝）

(中時 )