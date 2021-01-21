29歲大陸女星鄭爽被爆2019年和前男友張恒交往期間，不僅在美國找代理孕母，甚至兩人分手時還動念棄養孩子，直接一走了之回到大陸，消息一出，重創鄭爽的甜美形象，不少合作品牌都跳出來切割，連官煤都公開譴責，如今張恒的前女友又再補刀。

鄭爽遭爆料代孕，也不甘指控張恒劈腿，掀起外界熱議，在這個敏感時刻，一名疑似張恒前女友的網友「是Demi不是呆咪啊」在微博發文指出：「還好跑得夠早，不然被吃乾淨的就是自己了。」疑似在影射張恒榨乾鄭爽的錢，慶幸自己早就已經分手。

該名網友表示：「退一萬步講，哪怕他真的是富二代學霸，這也掩蓋不掉他在借貸糾紛二審之前為了輿論導向把孩子拋出來的事實。」更透露她認為自己犯的錯要自己承擔後果，「最讓我無語的不是被罵蹭熱度，而是2021年了，這個社會依舊對男性更為寬容。」疑似對張恒極度不滿。

疑似張恒前女友狂爆料。(圖/翻攝自微博)

該名網友遭質疑收錢替鄭爽說話，她也否認此事，強調不管張恒過去到底有多渣，都跟鄭爽所犯的錯誤無關，「同理不管鄭爽棄養與否，這兩個孩子本來就是張恒的責任，沒有人逼著他去代孕取精，照顧孩子是他的基本責任而並不是立好爸爸人設的加分項。」希望大家理性看待此事，然而網友們並不買單。

(中時新聞網)