NFL季後賽已經來到兩個聯會的冠軍賽，距離萬眾矚目的超級盃僅一步之遙，這兩場聯會冠軍賽，將是4名明星級四分衛之間的大對決，絕對是不容錯過的精彩比賽。以下是兩場聯會冠軍賽的賽前分析：(括號內數字為種子排名)

國家聯會

1/25 04:05 坦帕灣海盜(5) @ 綠灣包裝工(1)

43歲的準名人堂四分衛布雷迪(Tom Brady)離開待了20年的新英格蘭愛國者，轉隊當海盜身手依然了得，本季例行賽全勤16場，傳出4,633碼是個人生涯第5高，傳球達陣40次則是僅次於2007年50次之後的最佳成績，布雷迪的季後賽經驗無人能比，打過9次超級盃更是史上第一。包裝工本季例行賽戰績13勝3敗國聯第1全聯盟第2，是全聯盟最會得分的球隊，四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)被認為是年度MVP的頭號候選人，雖然傳球碼數4,299不及布雷迪，但48次傳球達陣聯盟第一，僅被攔截5次是各隊先發四分衛中最少。羅傑斯在2010年賽季贏得超級盃後，就再也沒有帶領包裝工打進總冠軍賽，今年可能是最接近的一次。

包裝工進攻點廣，3名跑衛瓊斯(Aaron Jones)、威廉斯(Jamaal Williams)和狄隆(A. J. Dillon)都能得分，還有外接員亞當斯(Davante Adams)和近端鋒托尼(Robert Tonyan)。分區季後賽面對防守強悍的洛杉磯公羊，瓊斯持球14次跑出99碼並完成1次達陣，亞當斯接球9次推進66碼達陣1次，加上例行賽表現並不特別起眼的25歲外接員萊扎德(Allen Lazard)造出個人季後賽最佳的4接球96碼1達陣，包裝工從第2節起就一路領先，以14分的差距淘汰公羊。海盜連過外卡戰和分區季後賽，除了布雷迪和進攻組有水準演出外，防守組表現優異應記一功，外卡戰有線衛拉沃特大衛(Lavonte David)9次擒抱和1次擒殺，阻止了華盛頓美式足球隊的反攻氣勢；分區季後賽則由另一名線衛懷特(Devin White)表演，第3節一次搶到對手掉球回攻18碼，以及第4節一次關鍵攔截，讓前3節緊咬不放的紐奧良聖徒無功而返。

兩隊在本季例行賽第6輪曾經交手，海盜在主場克服首節0:10落後的劣勢，第2節兩次攔截羅傑斯的傳球是反敗為勝的關鍵，最終38:10大勝包裝工，讓包裝工寫下本季唯一一場得分低於20分的比賽。兩隊都是擅長進攻的隊伍，也都擁有能夠以一己之力扭轉戰局的明星四分衛，勝負很可能將取決於防守組的表現。美國媒體普遍預測都看好包裝工獲勝，但分差可能在一個射門(3分)以內。

美國聯會

1/25 07:40 水牛城比爾(2) @ 堪薩斯酋長(1)

25歲的年輕四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)，2017年加盟酋長，2018年第一個完整賽季就拿下MVP，2019賽季贏得生涯首座超級盃也拿到超級盃MVP，酋長去年以10年4.5億美元天價合約綁住馬霍姆斯，他也不負所托，例行賽帶領酋長寫下14勝2敗的聯盟最佳成績。今年分區季後賽，酋長對壘克利夫蘭布朗，上半場在馬霍姆斯1次傳球達陣和1次持球達陣的帶領下，以19:3大幅領先，但第3節馬霍姆斯因傷退下火線，換上替補的海尼(Chad Henne)後遭到布朗強烈反撲，所幸仍守住領先，最終以22:17涉險過關，連續3年挺進美聯冠軍賽，也都擁有主場優勢。

比爾的3年級生四分衛喬許艾倫(Josh Allen)本季刷數據，各項成績幾乎都寫下個人新高，比爾的成績也年年進步，本季是繼1993年後，再度闖進美聯冠軍賽，當年正是打敗酋長挺進超級盃，但不敵達拉斯牛仔連續4年都在超級盃飲恨。比爾本季的季後賽之路關關難過關關過，外卡戰3分險勝印城小馬，艾倫傳球324碼兩次達陣，自己也跑出1次達陣；分區季後賽上半場被巴爾地摩烏鴉緊咬，直到第3節艾倫兩次傳球找到迪格(Stefon Diggs)達陣成功，加上角衛強森(Taron Johnson)在球門區攔截烏鴉四分衛拉瑪爾傑克森(Lamar Jackson)的傳球後回攻平NFL紀錄的101碼達陣，成功將比爾送進了美聯冠軍賽。

美國媒體對這場比賽的預測則意見分歧，酋長和比爾各有擁護者，但勝負差距不大，可能也是一個射門的分差。酋長的總教練里德(Andy Reid)對馬霍姆斯的傷勢表示樂觀，他是在一次帶球衝刺時被對手擒抱，感覺有點不太舒服，但能否通過NFL的腦震盪協議目前還未知，如果馬霍姆斯無法上場，那麼比爾贏球的機會就大增，所以彩迷可以等到相關消息確定後再下注不遲。

(中時新聞網)