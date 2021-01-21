雙北市民日前發現自來水變黃濁，經查是氣溫驟降，造成翡翠水庫下層溶解錳水層翻攪所致，台北市議員陳怡君、新北市議員李坤城21日要求台北自來水事業處，民眾若能提出證明，在自來水變黃前才剛換家中濾心，給予適當補償。北水處對此回應，把意見提到專案小組在2周內討論。

李坤城今帶著民眾家裡的濾心，與陳怡君一同出面向北水處爭取補償，李表示，一般濾心使用3、4個月都還是白色，但發生自來水泛黃時，才3至4天濾心就整個變黑褐色，對民眾來說是額外一筆支出；陳怡君用手摸一下黑褐色濾心，手也能明顯看出變髒，她強調，黑白對照的濾心，可見水質有夠離譜。

李坤城指出，新北市消保官說明若民眾能夠舉證，在發生自來水變黃前才剛換濾心，有相當因果關係，可向北水處求償補償更換濾心費用。陳怡君也說，事發後1周，仍有民眾向她陳情水還是黃黃的。

對此，北水處主祕吳能鴻回應，過去天氣變冷，的確也可能發生水庫底層翻攪情況，但這次因為南勢溪水源進到水庫的量，比較2016年霸王寒流時少，沒有產生稀釋作用。

吳能鴻說，由於國外對廣泛性案例皆採一致性定額補償民眾，且濾水器並非用水法定配備，所以減免北水處用戶5天基本費及用水費，另再補償5天費用，不過，對於議員建議，將排入市府專案小組討論，釐清法規與相關作法後在2周內提出方案。

至於有住戶家裡自來水還是泛黃，吳能鴻解釋，多數用戶在北水處調整後32小時可恢復用水，但因每戶用水設備不同，用水量也不一樣，有些受影響時間會長一點。

(中時 )