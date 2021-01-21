廖姓男子在台北市開設夾娃娃機店，被查獲有機台擺設情趣用品，因而遭台北市政府商業處依《兒童及少年福利與權益保障法》裁罰2萬元。廖男不服提告，主張應對台主開罰，而不是他，但台北地院行政訴訟庭認為廖男未採取防護措失，仍有過失，北市府裁罰無違誤，判廖男敗訴。

北市府商業處去年1月查獲廖男經營的夾娃娃機店，有機台擺設按摩棒、「TENGA EGG」自慰杯等情趣用品，依違反《兒少權法》裁處2萬元罰鍰。廖男不服向北院行政訴訟庭提告，主張自己沒有負責經營機台，而是出租給台主們各自經營，他無法干涉每個人的經營方式，裁罰對象應該針對台主，請求撤銷罰鍰。

北市府抗辯，保障兒童權利是世界各國的共通準則，我國《兒少權法》也是以保護兒少身心健全發展為目的，避免在心情未定情況下受外界不良環境、物質影響而偏差，因此必須以公權力排除有礙兒少健康的物質與環境。

北市府說，廖男的店任何人得以隨意進出，機台擺放情趣用品，卻未採取任何防護措施，已經違反 《兒少權法》相關規定，裁罰並無問題。

法官認為，在所有人可自由進出的夾娃娃機店擺放情趣用品，確實有害兒少身心健康，就算廖男沒有直接經營機台，但身為店主，卻未採取任何防護措失，主觀上至少有應注意能注意而不注意的過失，故認定裁罰無違誤，判廖男敗訴。

(中時 )