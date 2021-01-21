春節將至！北北基計程車加成2／7起實施 民眾搭乘每趟多20元。（吳康瑋攝）

農曆春節將至，雖然今年迪化年貨大街等實體活動，因應疫情全數取消，但仍會有不少民眾湧上街頭採買年貨，對此，北市公共運輸處21日公告指出，自2月7日凌晨開始，到2月16日大年初五，共計10天，台北市、新北市、基隆市所有計程車，都將實施春節加成，每趟加收20元的運價，乘客請依計費跳表金額支付車資。

公運處科長王郁凱指出，計程車運量隨著疫情影響上下起伏，在去年6、7月時，受到疫情衝擊，足足掉了3至4成，直到去年底疫情舒緩，計程車運量好不容易才緩慢回升，但仍較往年運量掉2成左右，公運處會持續密切觀察疫情發展。

王郁凱強調，交通部有提供口罩給計程車司機，也會定期提醒計程車駕駛人，務必做好車內消毒，此外，計程車公、工會也會強加宣導，要求計程車駕駛朋友每天注意自身體溫變化，以確保駕駛人與乘客的健康安全。

北市交通局透露，依往年經驗，採買車潮從春節前4週開始湧現，越接近過年車流量越大，並公佈易壅塞路段，包括快速道路23處、主要幹道26處，若降雨則為快速道路29處、主要幹道40處，其中，各大賣場、南北貨集散區、果菜市場、花卉市場及百貨公司也都出現趕辦年貨的車潮。

對此，交工處指出，目前已加強車流監控，並實施交通號誌的因應措施，於尖峰時制，將號誌時段提早及延後；另外，工務局也已實施道路施工管理措施、北市警察局則已 專案規劃疏導策略及勤務計畫，共同合作因應春節前車流壅塞，請民眾放心上街採買，但請民眾出入各大商場仍務必戴好口罩，以確保自身安全。

(中時 )