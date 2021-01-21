《英雄聯盟》2021年春季賽啟動，繼中、韓兩大賽區之後，北美及歐洲賽區陸續開賽。先是北美賽區在上周六(1/16)開打的Lock In季前熱身賽，緊接著歐洲賽區也將於本周六(1/23)正式開打。喜愛LOL的朋友們，在春季賽期間，每周周休二日都能透過網路收看四大賽區的精彩賽事，千萬不可錯過。比賽開打前，也別忘了買張運彩，支持一下自己喜歡的戰隊吧！

本周六、日(1/23-1/24)有中、韓、歐、美四大賽區的比賽，台灣運彩開放有不少的單場投注，以下是其中4場單場賽事的簡評：

1/23(六) 2:00 AST戰隊 vs. SK遊戲 (歐洲賽區)

AST戰隊(原OG戰隊)為擺脫上個賽季6勝12敗、聯賽排名墊底的慘淡成績，隊伍除了更名之外，更大幅度改變陣容，僅留下中路選手Nukeduck，其餘主力選手全遭汰換。然而，轉會期後，全新的AST戰隊，5名成員雖然都算得上是經驗豐富，但除了下路Jeskla年齡20歲還算年輕，中路Nukeduck、上路WhiteKnight及打野Zanzarah已經24歲、輔助promisq的年齡更是20有6，選手的年齡有些偏高。另一方面，SK遊戲的陣容同樣也有大幅度的變動，新入隊的成員多是歐洲賽區的好手，選手群年紀也較輕，如20歲的ADC Jezu(前法國MSFP戰隊)或是21歲的打野TynX(前法國LDLC戰隊)，所謂拳怕少壯，運動競賽亦同。本次對戰，看好年輕、反應快的SK遊戲有機會拿下一勝，推薦可買不讓分－「SK遊戲」勝。

1/23(六) 10:00 TL戰隊 vs. TSM戰隊 (北美賽區)

看過去(2020)年世界大賽的朋友們，相信對TL戰隊及TSM戰隊並不陌生，兩隊同為北美賽區的代表隊伍。目前北美賽區的季前熱身賽的賽程進行逾三分之一，上周16號TSM戰隊的首場比賽對上100盜賊，上路Huni及打野Spica表現不佳，苦吞首敗，後續2場比賽，TSM戰隊對上黃金勇士、CLG戰隊，雖然都拿下勝利，但擁有PowerOfEvil和SwordArT等頂尖選手的TSM戰隊，應該要能有更好的表現。至於TL戰隊，目前戰績同樣2勝1敗，雖然同樣也輸給100盜賊，但上路Alphari、打野Santori等人都有不錯的表現，相較之下TL戰隊的發揮來得更好一些，推薦可買不讓分－「TL戰隊」勝。

1/23(六) 19:00 趣加鳳凰 vs. 蘇寧易購 (中國賽區)

去(2020)年夏季戰績9勝7敗、狀態不穩定的趣加鳳凰(FPX)，今年在Nuguri加入坐鎮上路大關後，全隊的表現總算是步上軌道，下路的ADC選手lwx及輔助Crisp目前的狀態正好，前場比賽擊敗俠盜勇士(RW)，lwx在第2局更是拿下「五殺」，手感正燙。至於蘇寧易購(SN)，在少了教練Chashao及領頭「蛇」SwordArT之後，隊伍實力大不如前，周三(1/20)的比賽更以0：2敗給RA戰隊，有機會擔起領導重任的打野選手SofM近期狀態不佳，短期內也難帶領隊伍掌握比賽節奏。本次對戰，推薦可買不讓分－「趣加鳳凰」勝。

1/24(日) 19:00 GEN.G戰隊 vs. HLE戰隊 (韓國賽區)

GEN.G戰隊開季取得2連勝的戰績，上路Rascal、中路Bdd以及ADC選手Ruler等人功不可沒，前陣子對上KT羅斯特的比賽，Rascal第1局拿下10/1/3(擊殺數/被擊殺數/助攻數)直接打穿對手上路，加上Bdd、Ruler等人的火力支援，GEN.G戰隊算是越打越順手。至於HLE戰隊，贏得比賽的關鍵，要看雙C組合－中路Chovy和ADC選手Deft的發揮，不過目前兩人的表現尚不如預期，缺乏雙C組合的火力輸出，HLE要贏恐怕不容易，推薦可買不讓分－「GEN.G戰隊」勝。

(中時新聞網)