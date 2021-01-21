中市府補助居家檢疫家屬入住合法旅宿。（台中市政府提供）

國內新冠肺炎疫情日益嚴峻，居家檢疫是否安全成為各界關注焦點！台中市政府指出，因應中央政策民政局已提早作業告知民眾妥為因應，包含洽詢中央申請集中檢疫、預定其他縣市公開防疫旅館，或由家人配合台中市「安心旅宿」政策等，民眾若因經濟或其他因素考量選擇切結在家檢疫，亦叮嚀其需依中央規定辦理。

民政局表示，自1月15日起，中央邊境防疫政策規定返國民眾以入住「集中檢疫所」及「防疫旅館」為原則，且民眾若選擇居家檢疫必需遵守「1人1戶」切結，造成台中市居家檢疫替代所房數至28日前已預約額滿。

針對台中市居家檢疫替代所防疫措施，衛生局每次均聘請防疫專家共同前往，會勘內容包括現場環境檢視、工作人員及居家檢疫民眾進出動線分流管制、送餐、環境清消、送醫等動線規劃，並針對工作人員防護裝備穿脫技巧、房務清潔流程等進行教育訓練，以保障居家檢疫替代所工作人員及住民健康。

觀旅局指出，台中市政府從去年迄今皆積極配合中央推動防疫工作，成立居家檢疫替代所強化防疫措施，並與安心旅宿分流。為因應春節期間檢疫者求，交通部在1月7日與六都開會共商增加防疫旅宿量能，觀旅局即在一至二週內擴充居家檢疫替代所量能約200多間房，目前中市居家檢疫替代所收住量能增加至1,700間，並持續加緊媒合旅宿業，積極擴充替代所量能。

推動居家檢疫者家屬入住旅館，中市府與中央、其他縣市政策一致，旅宿防疫分流管控，降低居檢者與家屬共居感染風險，鼓勵家屬住宿旅宿業，以降低旅宿業因疫情衝擊。台中市政府推出居家檢疫者家屬住宿補助5000元外，台北市、高雄市政府也有補助專案，新北市、桃園市、臺南市，則是鼓勵旅宿業者推出家人安心住專案。

市府強調，台中市政府自去年率先推出補助檢疫者之家屬每戶5000元入住一般安心旅宿，減輕民眾經濟負擔，同時也紓解替代所量能壓力；市府也獲中市旅宿業者團結支持配合推出各項住房優惠，合作齊心協力共同防疫守護台中市民健康安全。

(中時 )