蔡英文總統昨天在民進黨中常委會指示不能坐視不管罷捷案，民進黨必須要有作戰策略。國民黨文傳會主委王育敏今天大酸蔡總統，身為民進黨黨員的王浩宇被罷免時，蔡英文一句話不說，蔡英文為何對於自己黨員跟無黨籍的黃捷是雙重標準？

王育敏說，大家好奇蔡英文、民進黨跟黃捷是什麼關係，黃捷不是民進黨員，相較王浩宇還是民進黨的市議員，王被罷免時，身為民進黨主席的蔡英文一句話不說，現在一個非黨員的市議員遭到罷免，蔡英文卻下令要有戰略，蔡英文這是不是太雙標了？為何對於自己黨員跟無黨籍的黃捷是雙重標準？

至於是否擔心疫情擴散有可能影響罷捷案？王育敏強調，大家都很關心疫情，大型活動包括燈會等等都已停止，不過罷免投票還是要看主管機關決定，一切尊重中選會決定，也希望相關團體進行活動時都要遵守防疫規範來進行，國民黨推動的反萊豬公投連署，也都遵照防疫規範小場次進行。

(中時 )