新北捷運公司運用維修機廠現有滯洪池空間，構築淡水地區最大的景觀滯洪池「魚菜共生」系統。（新北捷運公司提供／葉德正新北傳真）

交通建設要靠本業賺錢困難多，新北市淡海輕軌通車後整體運量大幅提升，除了固守本業，同時開展副業經濟，除打造新北第一座光電捷運機場賣電賺錢，更將機場景觀滯洪池結合魚菜共生廠商，養起鱘龍魚，目前副業收入佔比將近總收入近五成，打造淡海綠色產業鏈。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡海輕軌通車後一周平均每日吸引超過2萬人次到訪，也因路網環繞新市鎮，加上通勤組搭乘人次增量，亦帶動淡海輕軌整體運量。

吳國濟指出，為響應乾淨能源及綠色運輸，新北捷運公司推動再生能源發展計畫，與業者合作在淡海輕軌機廠屋頂建置太陽光電發電系統，成為新北第一座光電捷運機廠，全區設置容量約1.8MWp，預計每年可發電200萬度電，年減碳量約1056公噸當於3座大安森林公園全年的碳吸附量，約552家戶一年的使用量。

另新北捷運公司為活化閒置資產，也結合魚菜共生廠商，運用維修機廠現有滯洪池空間，構築淡水地區最大的景觀滯洪池「魚菜共生」系統。

吳國濟說，滯洪池主要功能在於瞬間雨量過大時，將水滯留於池中，分擔排水系統負荷，捷運公司利用現有資源，結合綠農科技，打造國內首創的魚菜共生景觀滯洪池，為避免大量換水、天候不佳等外在因素，選擇抗寒性強的鱘龍魚為標的，將未吃完飼料經由蚯蚓、硝化菌等生物分解後，轉化為植物需要營養來源，再由植物吸收後，將乾淨的水質排回滯洪池中。

吳國濟說，捷運公司預計結合此項技術，運用機廠屋頂現有太陽能板下方空間，打造資源循環的空中綠色科技農場，透過魚、菜、蚯蚓及消化菌培養池的生態特色，以達到環保、零汙染、零排放的生態循環模式，也為全國軌道運輸業首創。

未來希望能與淡水地區當地小農農特產品結合，推出健康、低鈉、高營養價值的特色餐盒，提供給月子中心、餐廳、公司行號及一般民眾購買，達到永續發展目標，商轉模式確立後，將可擴展推廣到安坑、三鶯、環狀及未來的新北捷運路網，預計有一定規模的受眾及商業規模。

(中時 )