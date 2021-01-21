本季澳職賽程進行漸趨穩定，不過接連兩週的賽果相信令不少彩迷跌破眼鏡，不但以往常見的7+遲遲未開，上週多數場次也開出低比數結果；正所謂識時務者為俊傑，本週達人要分析本季澳職轉大為小的主因，同時推薦週末對戰組合勝分差以一分差為標的，扭轉前兩週的投注逆境頹勢。

各國職業運動在2020年都受到疫情波及，本季澳職也不例外。去年八隊榮景因邊境封鎖及外隊考量風險暫時退出，又回歸六隊規模，就連各國際球員也有簽證卡關只好止步赴澳。今年的澳職聯盟等於幾乎是全為本土球員登場較勁，以往外國球員投手尋求調整、野手盡情攻擊的景象似不復見，這或許是開季至目前階段比分偏小的主因。

檢視去年與今年團隊數據：團隊打擊率去年騎兵最高0.296，藍襪最低0.235；今年藍襪大變身0.288居首，但最低的巨人竟只有0.197…就連騎兵0.201、強盜0.203都是一般職棒球隊少見的低水平打擊表現，熱火0.239也不夠好，這和過去澳職有不少球隊動輒近三成團隊打擊率表現相去甚遠，自然能理解小分賽果為何大大提升。

上週有進行的12場賽事中，僅有兩戰總得分破10，其餘甚至有9場比賽總分在6以下，另1場則為7分。當然因賽程異動導致雙重賽變多進行局數短也是比數變低原因，但正是因為已知比賽局數受限，球隊取勝上更會以及早獲得分數的想法來應敵，作戰變多的情況下少了自由攻擊，也再增添了比數下修的空間。

本週澳職除了前半週補賽，週末將首度迎來第一次的六隊同時亮相：對戰組合分別是強盜@王牌、騎兵@藍襪、巨人@熱火；其中尤以巨人對熱火這組合最推薦小分和勝分差主、客一分差的包牌。因為巨人目前戰績6勝4敗，熱火5勝5敗，兩隊分列目前聯盟二、三名，在爭取勝場縮小落後首席王牌的勝差上勢必更步步為營。

最後附帶推薦不讓分玩法的選項：以熱火為首選！巨人戰績雖然微幅領先，但在得失分差上卻是「-19」的成績遠落後於熱火的「+22」。上週達人推薦的王牌不讓分獨秀果然四戰全掃攏收，本週彩迷可以稍做參考。

(中時新聞網)