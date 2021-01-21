收集新車登記數據的研究機構Cross-Sell周三公布，拜Model Y熱銷所賜，特斯拉（Tesla）第四季在加州的新車登記數量較前一年同期躍升63％。

Cross-Sell報告顯示，身為電動車銷售指標、同時也是美國最大市場的加州，電動車買氣在去年底買氣復甦，走出第三季僅1萬6,200輛新車登記的低迷，在第四季新登記達2萬2,117輛。

加州第四季新登記的特斯拉Model Y休旅車共1萬1,417輛，超越Model 3的7,044輛，後者較前一年同期縮水34％。

(工商 )